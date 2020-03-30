KGF’de limit 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi

Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak ve KOBİ’leri desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu’na (KGF) dair yapılan düzenleme bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” Cumhurbaşkanı Kararı ile KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye yükseltildi.

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KGF’nin kefalet limiti de 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart’ta açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı” başlıklı destek paketinde “Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz” demişti.