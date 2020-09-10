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Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini duyurdu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçilebilmesi için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin, iki ay daha uzatıldığı açıklandı.

08:42 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek?

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresinin iki ay daha uzatıldığı açıklandı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen KÇÖ, 26 Mart'ta başlamıştı. Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak.

Son açıklamalara göre kısa çalışma ödeneği kasım ayında da devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ayın kısa çalışma ödenekleri 3-4 Eylül tarihlerinde hesaplara yattı. Bu ayın ödemelerinin ise yine ekim ayının ilk günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kısa çalışma ödenekleri TC kimlik numaralarının son hanesine göre günlere bölünerek vatandaşların hesabına geçiyor.

aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Corona
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