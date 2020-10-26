Son dakika… KOBİ’lere destek paketi açıklandı

Kamu bankaları KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılaması ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan “Mikro İşletmeler Destek Paketi” başlattı.

Üç kamu bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Açıklamada 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50,000 TL’ye kadar limit açılacağı; 1-3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limitinin ise; 100,000 TL olacağı belirtildi.

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lık kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek.

Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi´nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekler.