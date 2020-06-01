Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Konut kredisi başvuru şartları neler?

Vatandaşlara sağlanan konut destek kredisinde detaylar belli oldu. Kamu bankalarının 2. el ve 0 konutlar için sağladığı kredilerde 15 yıla varan vade ve 12 aya kadar ödemesiz destek imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut destek kredisi için başvurular ise 2 Haziran’da başlıyor. Kamu bankalarına konut kredisi için başvuruda bulunacak olanlar başvuru şartlarına ve bankaların başvuru sayfalarına haberimizden erişebilirler. İşte 2020 konut kredisi başvuru işlemleri…

KAMU BANKALARINDAN KONUT KREDİSİ DESTEĞİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:



Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL'ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL'dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir. Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz. Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU VE ŞARTLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecektir.



HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI