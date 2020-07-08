KPSS 2020/9 tercih kılavuzu yayınlandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılacak personel alımı için bugün tercih başvurular başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2020/9 kılavuzuna göre, alınacak sözleşmeli personelin başvuru şartları da açıklandı. İşte detaylar…

KPSS 2020/9 TERCİH KILAVUZU

KPSS 2020/9 TERCİH SAYFASI

KPSS 2020/9 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 08 – 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.