Kredi faiz oranları yükseldi mi? Hangi banka, kaç faizle kredi veriyor?

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar sonrası mevduat faiz oranları uzun süre sonra çift haneli rakamlara yükseldi. Mevduat faizlerinin yükselmesi, kredi faiz oranlarını da etkiledi. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, İNG Bank, Denizbank ve Finans Bank’ın kredi faiz oranları…
FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.36
Taşıt: 1.45
İhtiyaç: 1.09
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 0.99
Taşıt: 0.99
İhtiyaç: 1.30
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.05
Taşıt: Yok
İhtiyaç: 1.18
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.05
Taşıt: 1.15
İhtiyaç: 1.18
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 0.87
Taşıt: 1.15
İhtiyaç: 1.18
İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.19
Taşıt: 1.07
İhtiyaç: 1.09
DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut: 1.09
Taşıt: 1.21
İhtiyaç: 1.55