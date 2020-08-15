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Kredi faiz oranları yükseldi mi? Hangi banka, kaç faizle kredi veriyor?

Acil ihtiyaçları veya konut ile taşıt almak için bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Merkez Bankası aldığı kararlarla piyasaya müdahale etti. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları yükseldi mi? İşte kamu ve özel bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları…

18:25 -
Haberler Ekonomi
Kredi faiz oranları yükseldi mi? Hangi banka, kaç faizle kredi veriyor?

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar sonrası mevduat faiz oranları uzun süre sonra çift haneli rakamlara yükseldi. Mevduat faizlerinin yükselmesi, kredi faiz oranlarını da etkiledi. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, İNG Bank, Denizbank ve Finans Bank’ın kredi faiz oranları…

FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.36

Taşıt: 1.45

İhtiyaç: 1.09

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 0.99

İhtiyaç: 1.30

Foto: DepoPhotos

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: Yok

İhtiyaç: 1.18

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.87

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.19

Taşıt: 1.07

İhtiyaç: 1.09

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: 1.21

İhtiyaç: 1.55

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