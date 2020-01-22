Lokavt nedir? MESS Lokavt kararını borsaya bildirdi!

Türk Metal Sendikası’na bağlı 130 bin işçinin greve gitmesi üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası lokavt (işten uzaklaştırma) kararı aldıklarını borsaya bildirdi. Bu gelişmenin ardından Lokavt kararının ne olduğu internet üzerinden aranmaya başladı. Lokavt nedir? sorusunun yanıtını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

LOKAVT NEDİR?

Lokavt, greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasına verilen isim. Lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına göre, iş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmalarına deniyor.