Mart’ta fiyat savaşı başlatan Suudiler havlu attı

Mart başında Rusya’ya karşı fiyat savaşı başlatan ve petrol arzını artıran Suudi Arabistan, iki buçuk ay sonra tam tersi bir adım attı.

1 Ocak’ta 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatının bu hafta 15 dolarla 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesi üzerine Suudi Arabistan, üretim kesintisi takvimini öne aldı.

1 MAYIS’TAN BİR HAFTA ÖNCE KESİNTİ BAŞLADI

Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Aramco, OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ve Rusya’nın başını çektiği diğer üreticiler) toplantısında belirlenen 1 Mayıs tarihinden önce üretim kesintisine başladı.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, üretimi Mart sonrasında fiyat savaşıyla birlikte günlük 12 milyon varile kadar yükselten Aramco, bu rakamı 8,5 milyon varile indirmeyi taahhüt etmişti.

Diğer OPEC üyeleri Kuveyt, Cezayir ve Nijerya da petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve depolama kapasitelerinin tüm dünyada

dolmak üzere olmasıyla üretim kısıntısı kararı vermişti.



OPEC+ ülkeleri, üretimde günlük 9,7 milyon varile denk gelen yüzde 10’luk kesinti konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş devam edince, bazı ülkeler planan tarihten önce üretim kesintisine başladı.

Diğer bir Arap ülkesi Kuveyt, “piyasa koşullarına yanıt verme sorumluluğu gereği” üretimi iki gün önce kısmaya başladığını

duyurdu. Nijerya da hiç depolama alanı kalmadığı için üretimi kısmaya başladığını duyurdu.

SUUDİLER PETROL GELİRİNE RUSYA’DAN DAHA ÇOK BAĞIMLI

Sozcu.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Necdet Pamir, ülke bütçelerinin petrol gelirine bağımlılık oranlarının Suudi Arabistan’da yüzde 75, Rusya’da yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, daha yüksek maliyetle petrol üretse de Rusya’nın dayanma gücünün daha fazla olacağını vurgulamıştı.