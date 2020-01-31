Merkez Bankası altında dünya birincisi oldu

TCMB’nin kendine ait altın rezervlerinin parasal değeri ise aralık sonu itibarıyla 20 milyar 46 milyon dolar oldu. TCMB’nin toplam altın rezervi ise, bankalara ait 6 milyar 837 milyon dolarlık altınla birlikte 26 milyar 883 milyon dolar seviyesinde.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2019’da en çok altın alımında Rusya merkez bankası 158.1 tonla ikinci, Polonya 100 tonla üçüncü, Çin 95.8 tonla dördüncü, Kazakistan 35 tonla beşinci oldu. Tüm dünyada merkez bankalarının net toplam altını alımı bu dönemde 650.3 ton oldu.

TCMB, 2018’de 51.4, 2017’de 85.9 tonluk alım yapmıştı. 2019, TCMB’nin en çok altın alımı yaptığı yıl oldu. En çok alım yapılan ay, 41.8 tonla ağustos oldu. TCMB, son üç yılda kendine ait altın rezervini miktarsal olarak 296.2 ton, oransal olarak ise yüzde 254.7 artmış oldu.

En çok altın rezervine sahip merkez bankaları sırasında ilk sırada 8 bin 133.5 tonla ABD Merkez Bankası (Fed), ikinci sırada ise 3 bin 366.5 tonla Almanya yer alıyor.