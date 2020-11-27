Merkez Bankası krediye dayalı zorunlu karşılık uygulamasını sonlandırdı

Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle zorunlu karşılık uygulamasında hem sadeleşmeye hem de sıkılaşmaya gitti.

Zorunlu karşılık oranlarını bankaların reel kredi büyümesine bağlayan ve daha çok kredi veren bankalardan daha az zorunlu karşılık alınmasını öngören düzenlemeden vazgeçen TCMB, oranı tekleştirdi.

Uzmanlar, kararı hem sadeleştirme hem de sıkılaşma olarak yorumladı. Yabancı para mevduatlar için zorunlu karşılıkların artırılması, rezervleri de artıracak.

Bankalar, topladıkları mevduat ve katılım fonlarının bir kısmını “zorunlu karşılık” olarak TCMB’de tutmak zorunda. Zorunlu karşılık oranları, mevduatın vadesine ve para biriminin TL ya da yabancı para olmasına göre değişiyor. Bankalar, TL zorunlu karşılık yükümlülüklerinin bir kısmını yabancı para cinsinden tutabiliyor. Zorunlu karşılıklar, hem riskten korunma hem de bir likidite aracı olarak kullanılıyor.

DÜN İŞARETİ VERİLMİŞTİ

19 Kasım'da yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının dün yayımlanan özet metninde zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yapılacağına şu ifadelerle işaret edilmişti:

“Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir.”

SADELEŞME VE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI

Ekonomi yönetimindeki değişim sonrasında TCMB, faiz politikasında da sadeleşmeye gitmiş ve tüm fonlamanın yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilen 1 haftalık repo ihalesi faiziyle (politika faizi) yapılacağını açıklamıştı.

BDDK da, bankaları kredi vermeye zorlayan Aktif Rasyosu uygulamasının yıl sonu itibarıyla sona ereceğini açıklamıştı.

Özel bankalar, Aktif Rasyosu uygulamasının kaldırılmasını ve zorunlu karşılık oranlarının kredilere endekslenmemesini istiyordu.