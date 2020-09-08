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Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor! Ücretsiz izin parası ödeme günler belli oldu

İŞKUR, ücretsiz izne çıkarılan veya pandemi dolayısıyla işini kaybedip işsizlik maaşı almaya hak kazanmamış kişilere ödenen Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün ( 8 Eylül) başladığını duyurdu.

12:05 -
Haberler Ekonomi
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor! Ücretsiz izin parası ödeme günler belli oldu

Ödemelerin banka hesaplarına aktarılacağını duyuran İŞKUR, banka hesap bilgisi kayıtlı olmayan kimselere ödemelerin PTT kanalı ile yapılacağını açıkladı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden işverence yapılacaktır. Foto: DepoPhotos

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ ÖDEME GÜNLERİ

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül tarihleri arasında yatırılacak olup T.C. kimlik numarasının son hanesi;

* 0-2-4 olan vatandaşlar 8 Eylül'de

* 6-8 olan vatandaşlar 9 Eylül'de ödemeleri gerçekleştirilecekti.

banka işsizlik maaşı SGK
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