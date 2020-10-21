Netflix’in yeni abone sayısında büyük düşüş

Netflix’in yeni abone sayısı haziran-eylül döneminde son dört yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yeni abone sayısının azalmasında artan rekabet, corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi ve canlı spor etkinliklerinin yeniden başlaması etkili oldu.

Şirket 30 Eylül’de sona eren üç aylık dönemde 2.2 milyon yeni abone edinirken Wall Street’in 3.4 milyonluk tahmini ve kendi beklentilerinin gerisinde kaldı. Şirketin kârı da 790 milyon dolara, yani hisse başına 1.47 dolara yükselmesine karşılık hisse başına 2.14 dolar olan tahminlerin altında kaldı.

Salgın süresince şirket hisseleri bu yılın en çok değer kazanan hisseleri arasında yer alırken bilançonun açıklanmasının ardından yüzde 6 değer kaybederek 494 dolar seviyesine geriledi.

Şirket ocak-mart döneminde 15.8 milyon yeni kullanıcı edindiğini açıklamıştı.

ABONE SAYISI İKİNCİ ÇEYREKTE 192.9 MİLYONA ULAŞMIŞTI

Netflix, yılın ikinci çeyrek raporunu göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla abone sayısını yüzde 27.3 artırarak 192.9 milyona ulaşmıştı.

İkinci çeyrekteki yeni abone sayısı ise 10.1 milyon olmuştu. İnsanların karantina döneminde eve kapanması, Netflix’e yaradı. Şirketin ikinci çeyrekteki gelirleri de yüzde 24.9 artışla 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rakamlardaki artışlara rağmen şirketin hisseleri yüzde 9 düşüş yaşadı. Bunun nedeni olarak, Netflix’in ikinci çeyrek performansının beklentilerin altında kalması olarak gösteriliyor. (REUTERS)



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