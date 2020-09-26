Odaların üçte ikisi boş kaldı

Turizm sektörü açılan sınır kapıları ile birlikte yaz döneminde küçük bir hareketlilik yaşasa da sezonu üçte bir doluluk ve yüzde 76'ya varan kayıplarla kapattı. Sektörün ve özellikle şehir otellerin en yoğun dönemi olan ağustos ayında ortalama doluluklar geçen yılın ayına göre yüzde 55.9 azalarak yüzde 34.7 oldu.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere otellerin yarısından fazlası sezonu açılış yapmadan geçirdi. 2018'in ilk 8 ayında 27 milyon, 2019'un aynı döneminde 31 milyon yabancı turist ağırlayan sektör 2020'nin ocak-ağustos döneminde ise 7.2 milyon yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Sezonu açabilen oteller eylül itibarıyla yeniden kapanmaya başlarken, sektör gözünü 2021 yılında yaşanacak gelişmelere çevirdi.

BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan sınır istatistiklerine göre, Türkiye ağustos ayında 1.8 milyon yabancı turisti ağırladı. İlk 8 ayda bu rakam 7.2 milyona ulaştı. Gurbetçi vatandaşların yoğun olarak Türkiye'ye giriş yaptığı bu dönemde toplam ziyaretçi sayısı ağustos ayında yüzde 69'luk düşüşle 2.1 milyon, ilk 8 ayda ise yüzde 73.9'luk düşüşle 9.2 milyon kişide kaldı. Ocak-ağustos döneminde 789 bin Alman turisti ağırlayan Türkiye'nin bu alandaki ikinci pazarı 772 bin turistle Rusya, üçüncü pazarı ise 532 bin turist ile Bulgaristan oldu.

OTELCİ 20 EURO KAZANDI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan doluluk oranları ise üçte birlik bir rakama ulaşılabildiğine işaret ediyor. Otellerin yaklaşık yarısının açılış yapamadığının hatırlatıldığı raporda, açık olan otellerden sağlanan verilere göre, Türkiye'nin Ağustos 2020 otel doluluklarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.9 azalarak yüzde 34.7 olarak kaydedildiği belirtildi.

TÜROB verilerine göre, Türkiye'nin Ocak-Ağustos 2020 döneminde ortalama doluluk oranı yüzde 57.4 düşüşle yüzde 28.5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.6 düşüşle 70.2 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61.9 düşüşle 20 Euro oldu. İstanbul'da ilk 8 ayda doluluklar yüzde 61.8 düşüşle yüzde 28 olarak açıklanırken, Antalya'da ilk 8 ayda ise doluluk oranı yüzde 43.9 düşüşle yüzde 37 olarak gerçekleşti. Antalya'da oda başına elde edilen gelir 37 Euro olurken, İstanbul'da ise bu rakam 21.3 Euro.

OTELLER YIL SONUNA KADAR PAYDOS ETTİ

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte, temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde açık olan otellerde hem yerli tatilci hem de turist girişlerinin başladığına işaret ederek, yabancı turistlerle birlikte doluluk ortalamasının yüzde 40-50'lere ulaştığına dikkat çekti.

Sektörde pek çok otelin açılış yapamadığına dikkat çeken Eresin, “Hem şehir otellerinde hem kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümü hâlâ kapalı. Açık olan bazı oteller de eylül ayıyla birlikte yıl sonuna kadar faaliyetlerine yeniden ara vermeye başladılar. Kasım ayında Formula 1 döneminde İstanbul'da Anadolu yakasındaki otellerde canlanma bekliyoruz. Ancak bu etkinliğin ticari getirisinden çok sektöre moral vereceğini düşünüyoruz” dedi.