“Öğretmenler giderek yoksulluğa sürükleniyor” diyen CHP’li Karabat: Maaşları 11 yılda 320 dolar eridi

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen oturumda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçeleri kabul edildi Böylece, 2021 yılı bütçesinde en büyük pay, toplamda 211.4 milyar lira kaynak ile eğitime ayrıldı. MEB bütçesi onaylanırken, CHP Milletvekili Özgür Karabat öğretmen maaşları noktasında dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.



EMEĞİNDEN ÇALINDI

15 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla işe yeni başlayan bir öğretmenin maaşının 4 bin 369 TL olduğunu, bu tutarın yüzde 20 vergi dilimine girince 4 bin 270 TL'ye gerilediğini kaydeden Karabat, şunları söyledi: “1 doların ortalama 1.56 TL olduğu 15 Ekim 2009 yılında aylık maaşı 1.302 TL olan bir öğretmen maaşıyla 835 dolar alabiliyorken, 3 Ekim 2020 tarihli dolar kurunun 8.48 TL'ye dayandığı dikkate alındığında bu miktar yaklaşık 515 dolara geriledi. Arada 320 dolarlık bir fark var. Bu fark öğretmenlerin emeğinden, özverisinden çalınmıştır. Sadece bu ölçüt bile öğretmenlerimizin yoksulluğa sürüklendiğinin somut ifadesidir.”

Eğitime ayrılan kaynakta MEB'in yatırım ödeneğindeki artışa dikkat çeken Karabat, 2021'de yatırım ödenekleri payının yüzde 94 artışla 11.3 milyar liraya çıkarılmasının olumlu bir adım olduğunu ifade ederek, “2002'de yüzde 17.18 olan eğitim yatırımları payı 2020'de yüzde 4.65'e düşürülmüştü” dedi.

TÜRKİYE’DE 138 BİN ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VAR

Öğretmen kadrolarının eğitim kurumlarına dengeli dağıtılmadığını savunan Özgür Karabat, Sayıştay'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 denetim raporuna işaret ederek, ülke genelinde kurum bazlı öğretmen ihtiyacı 138 bin 393 olmasına rağmen boş kadro sayısının 93 bin 235 olduğuna dikkat çekti. Karabat, ihtiyacın en yüksek olduğu İstanbul'da boş kadro sayısı 28 bin 172 iken, öğretmen ihtiyacının 31 bin 33 olduğunu belirtti.