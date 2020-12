‘Orta yaşlı insanları işten çıkarmayın’

Can MUMAY Merthan SÜMBELLİ

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan bir rapora göre iş verenler iş yerlerinde tecrübe aktarımını sağlamak ve pandemi ile birlikte değişen koşullara adapte olmak için orta yaşlı çalışanların sayısını artırmak zorunda.

OECD’nin geçen hafta yayınladığı Yaş Odaklı İşgücünü Teşvik Etme raporu çarpıcı bilgiler içeriyor. Rapora göre 2050 yılına kadar gelişmiş ülkelerdeki her 10 insanın 4'ü 50 yaşın üstünde olacak.

Çalışma, günümüz koşullarında çalışanın yaş almasının zaman zaman performansının önüne geçebildiğini fakat son yıllarda orta yaştaki kişilerin geçmiş kuşaklardaki yaşıtlarına göre daha sağlıklı ve hiç olmadığı kadar daha eğitimli olduğunu vurguluyor.

OECD Genel Sekreter Anger Gurria tecrübeli çalışanlar ile gençleri şirketlerde dengeli bir biçimde istihdam etmek gerektiğini ifade ediyor. Gurria, “Daha çeşitli deneyimleri teşvik etmek kuşaklar arası etkileşimler çalışanlara şirketlere ve topluluklara dolayısıyla büyük faydası olur” ifadesini kullanıyor.

Dünyanın en yaşlı çalışma nüfusuna sahip ülkelerden İzlanda ve Yeni Zelanda’nın bu gelenek devam ederse 2050 yılında ülkelerinin milli gelirinin yüzde 19 daha fazla olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE İŞ YERİNDE YAŞ DAĞILIMI NASIL? Sozcu.com.tr'nin SGK kayıtlarından yaptığı araştırmaya göre geçen yıl Türkiye'de yaşları 50-64 arasında olan yaklaşık 886 bin çalışan (4A) bulunuyordu. Kayıtlara göre 50 yaşında ücretli çalışan (4A) olarak istihdam edilen kişi sayısı 195 bin iken 60 yaşında olup sigortalı çalışanların sayısı 15 bin 937 olarak gözlendi. Ayrıca resmi kayıtlara göre 80 yaşın üstünde 169 kişinin çalışıyor olması da dikkat çekti. Kabaca 31 milyon çalışan içinde ücretli olarak çalışan 50-64 yaş arasında olanların sayısı yaklaşık olarak 886 bin olarak hesaplandı. Hesabın içinde kendi işinin patronu olan ve sözleşmeli olarak çalışan isimler bulunmuyor.

Türkiye'deki çalışma hayatı kültürüne göre şirketlerin zaman zaman orta yaşa ulaşan kişilere ‘yaşlı' gözü ile bakıp bu personeller yerine çalıştırma maliyetinin daha düşük olduğu gençlere yönlendiği biliniyor. Orta yaşa yaklaşan çalışanlarda ise işini kaybetme veya işini kaybederse yeni iş bulma korkusu oldukça yaygın…

‘İŞİMDEN AYRILSAM İŞ BULMAKTA SORUN YAŞARIM’

Evli ve bir çocuk babası Levent Ağalar, 51 yaşında. Şu an işinden ayrılsa iş bulmakta sorun yaşayacağını düşünüyor. Ağalar, sözlerine şu şekilde devam ediyor: İşverenler yetişmiş ve tecrübeli personel çok daha genç ve daha ekonomik çalıştıracağı kişilerle çalışmayı tercih ediyorlar. Zaten işsizlik sorunu da almış başını gidiyor. İş bulsam dahi şu anki çalışma şartlarımdan çok daha düşük bir seviyede iş bulabileceğimi düşünüyorum. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda kalacağım çünkü emekli maaşları düşük.

‘ŞU ANKİ ŞARTLARDA GELECEĞE YATIRIM YAPMAK ÇOK GÜÇ’

41 yaşındaki Sezer Arpat bir ulaştırma firmasında çalışıyor. İşverenlerin daha genç çalışanlarla yola devam etmeyi düşündüğünü aktaran Arpat, “Yaş gereği de şirketler benim yaşımda vatandaşları almayı çok tercih etmiyorlar. ” diyor. Arpat, “Emekli olduğumda da çalışmak zorundayım. Ülkede enflasyon çok yüksek seviyelerde ve şu anki şartlarda da geleceğe yatırım yapmak çok güç. Türkiye'de çok az insan geleceğe yatırım yapabiliyor.” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ OLSAM DA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

S.O. 50 yaşında ve EYT'li bir metin yazarı. Şu an işinden ayrılsa iş bulmakta sorun yaşamayacağını söyleyen Oğuz, “Yaptığım iş belirli nitelikleri gerektiren bir iş. Aynı zamanda işimde de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim için emekli olsam bile çalışmaya devam etmek istiyorum. Kendimi emekli olmaya hazır hissetmiyorum. Ancak şu an gece çalışıyorum. Emekli olduğumda gündüz çalışmayı tercih ederim. Bununla beraber tecrübeli genç çalışanlarla da paylaşmak isterim. Tüm bunların yanında çalışmak istemem de ekonomik gerekçeler de var tabii ki. Ancak ekonomik gerekçeler ikinci planda.” açıklamasında bulundu.

‘GELECEĞE YATIRIM YAPTIM, RAHAT EDERİM’

İsmini ve çalıştığı sektörü açıklamak istemeyen 45 yaşındaki başka bir çalışan ise , “Maddi anlamda geleceğe yatırım yaptığım için ileride rahat edebileceğimi düşünüyorum. Ancak tecrübe sahibi olduğum için deneyimlerimi gençlerle paylaşmak isterim. Ancak herkes şu an olağanüstü bir süreçten geçiyor. Planlarımda bir aksilik olursa elbette ki ekonomik gerekçelerden dolayı da çalışmak zorunda kalabilirim” ifadelerini kullanıyor.