‘Ortada 100 milyar TL’lik paket yok’

DPT Eski Müsteşarı ve Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, ekonomik paketin büyüklüğünün 100 milyar lira gibi bir boyutta olmadığını, rakamların abartılarak toplandığını savundu. Erhan Usta, Türkiye'nin 2019 yılını tarihinde görülmemiş bir bütçe açığıyla kapattığını hatırlattı ve “Ne yazık ki bu krize söylendiği gibi güçlüyken değil kötü bir mali yapıda yakalandık. Yüzde 3 olan faiz dışı açığı, Türkiye'nin karşılaştığı en yüksek açıktır. İyi günlerde paralar har vurulup harman savruldu, şimdi virüsün ortaya çıkardığı soruna çare olacak kaynak bulunamıyor” dedi ve şunları söyledi:

‘'21 maddelik paketin hangi kaleminden topluma ne kadar kaynak aktarılacağı tek tek açıklanmalıydı. Destek maddelerinin etki analizi ve maliyetine ilişkin ciddi bir hesap hatası yapıldığı izlenimi de var. Ortada kaynak yok ancak bol keseden yazılmış bir 100 milyar maliyet var. Vergi ve sigorta primleri sıfırlanmıyor sadece 6 ay erteleniyor. Ancak sanki bu alacaklar sıfırlanmış gibi maliyet hesabı yapılıyor. 6 ay ertelemenin maliyeti ne ise o rakam yazılmalıydı. Açıklanan desteklerin 100 milyarı bulmasına imkan yok. Paket, açıklanandan çok daha küçük ama büyük gösterilmeye çalışılmış.''

OBJEKTİF VE HIZLI OLMALI

Usta, kredi ertelemesi, vergi ve prim ötelemesi gibi tedbirlerin çok hızlı şekilde uygulamaya geçirilmesi gerektiğini, aksi halde birçok işletmenin yok olacağını söyledi. Usta, paketten yararlandırılacak firmaların seçiminde objektif davranılmaması ve belli firmaların kayrılması durumunda ciddi tepki oluşacağı uyarısında bulundu.