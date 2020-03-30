Özel hastaneler corona virüsü vakalarında ilave ücret talep edebilir mi?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile mücadele için özel ve vakıf hastanelerini de pandemi hastanesi ilan etti ancak bazı özel hastanelerde hastalara çıkarılan yüksek tedavi ücretleri tepkilere neden oluyor.

Sağlık Bakanı, test ve hasta yatış sürecine ilişkin kamu ya da özel hiçbir sağlık kuruluşunun ücret talep edemeyeceğini açıklasa da bazı özel hastanelerin hastalardan ücret aldığı yönünde haberler basına yansımaya devam ediyor.

Uzun yıllardır sağlık ve sosyal güvenlik sistemi üzerine çalışmalar yapan İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, sozcu.com.tr’ye özel ve vakıf hastanelerindeki ücretlendirme mevzuatını anlattı.



ÖZELDE İLAVE ÜCRET ALINABİLECEK VE ALINAMAYACAK KALEMLER

Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını belirlemeye Sağlık Bakanlığı’nın değil Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yetkilili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Tüm sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanmakta ve bu tebliğ çerçevesinde sağlık giderleri karşılanmaktadır” dedi.

Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre; pandemi nedeniyle corona virüsü hastalığının koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerine girdiğini belirten uzmanlar, hastalardan muayene, tahlil ve tıbbi malzeme katılım payı ya da ilave ücret alınamayacağını vurguladı.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray KılıçDr. Demir ve Dr. Kılıç, özel ve vakıf hastanelerinin ilave ücret alamayacağı ve alabileceği kalemleri şöyle sıraladı:

1- ACİL SERVİSTE ÜCRET ALINAMAZ

Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz.

2- YOĞUN BAKIMDA ÜCRET ALINAMAZ



Yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınamaz.

3- YOĞUN BAKIM SONRASI SERVİS ÜCRETİ ALINABİLİR

Yoğun bakımda çıkan ve servise yatırılan hastadan, 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için “standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.

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“SGK DÜZENLEME YAPMALI, YOĞUN BAKIM SONRASI DA ÜCRET ALINMAMALI”

Sürecin başından bu yana sessiz kalan SGK’ya çağrıda bulunan doktorlar, “SUT değişikliği yaparak corona virüsü hastalığını da SUT EK-2/G ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmalı” dedi.

Bu değişiklikle birlikte acil ve yoğun bakım sonrası da corona virüsü hastalarından ilave ücret alınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, SGK’nın tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketini ‘özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listesine' alması ve sağlık çalışanlarına dağıtılması çağrısında da bulundu.