Özel hastanelerde corona tedavisi vatandaşa kalıyor

Özel sigorta şirketlerinin tamamına yakını corona virüsü teşhisi konduğu andan itibaren başlayan tedavi masraflarını karşılamıyor. Sigorta poliçelerindeki özel şartlar içerisinde ‘resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar' kapsam dışında bırakılıyor.

Corona testinden ücret almak ise yasak, testi devlet karşılıyor. Ancak, testi ‘pozitif' çıkan bir kişi tedaviye özel hastanede devam etmek isterse tüm masrafları da karşılamak zorunda kalıyor.

Özel hastaneler ‘pandemi hastanesi' ilan edilmesine karşın tedaviyi parayla yapıyor. Zaten, Sağlık Bakanlığı'nın 23 Mart'ta güncellediği Pandemi Hastaneleri Genelgesi'nde özel hastanelerde para alınmayacağına dair bir düzenleme de bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi ile özel hastaneler 2018 yılından bu yana kendilerine başvuran, ambulans ve sevkle acile getirilen hastalardan ücret talep edemiyor. Bu nedenle bu şartlara uyan kişilerden ücret alınmadan tedaviye alınması gerekiyor.

3.7 MİLYON KİŞİ 7.7 MİLYAR TL ÖDEDİ

Geçen yıl Türkiye'de özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı tamamlayıcı sağlık sigortaları ile birlikte 3.7 milyona ulaştı.

Bu 3.7 milyon adet poliçe için 7.7 milyar lira prim ödendi. Bu poliçelerin hemen hemen hepsinde pandemi teminat dışı tutulmuş ancak, bazı sigorta şirketleri son gelişmelerle birlikte karar alarak corona virüsü tedavilerini de teminat kapsamına aldı.

Bu şirketler poliçede yer alan teminat tutarı kadar ödemeyi karşılıyor.