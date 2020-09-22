Özel okul velileri para iadesi için umutlandı! Uzmanlar ne diyor?

Corona virüsü salgını sonrası yüz yüze eğitime ara verilmiş ve milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime geçmişti. Bu süreçte özel okullar ile veliler arasında uzun süren ücret iadesi tartışmaları yaşandı. Yılbaşında 1 yıllık eğitim ücretini ödeyen üyeler mart ayında okulların kapanması ile ödedikleri ücretlerin bir kısmını geri almak istedi.

KAYSERİ’DE PARA İADESİ KARARI

Kayseri’de, geçen dönemki eğitim-öğretim yılında corona virüsü salgını nedeniyle yüz yüze eğitim göremeyen çocuğu için özel okula para yatıran Hamza Y., 9 bin lirasının iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, velinin talebini kısmen kabul ederek, okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

ŞAHİN: YAZILI BİLDİRİM YAPMAK GEREKİR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, corona virüsü salgını sürecinde tüketicilerin önemli haklarının olduğunu belirterek, “Şu an eğitimde bir yasaklama yok. Yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvuruldu. Fakat burada şöyle bir durum var; bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok.

Olağanüstü durum varsa da yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.

AYDIN AĞAOĞLU: AVUKATLAR OLUMLU YÖNDE OY KULLANMIŞ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının 3’te 1’ine tekabül eden yüz yüze yapılmayan eğitimin ayıplı hizmet durumuna gelmesi nedeniyle çok yerinde bir karar olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Bu karar geçtiğimiz eğitim öğretim yılına aittir ve bağlayıcı değildir. 15 gün içerisinde Tüketici mahkemesi nezdinde dava açılarak yeniden görülebilir. Karar 5 kişilik heyette 3’e 2 üstünlükle alınıyor. Baro ve belediye temsilcisi 2 avukat olumlu yönde oy kullanıyor. Bu veliler açısından önemli.” dedi.

“ÖZEL OKULLAR HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMASINLAR”

Özel okulların devletten kısa çalışma yardımı aldığını belirten Ağaoğlu, “Başından beri söylüyorum. Özel okullar haksız kazanç sağlamasınlar. Devletten yardım aldılar, giderleri minimuma düştü. KDV oranlarının düşürülmesi onların işine yaradı. Her zaman söylüyorum; eğitim işi yüksek kazanç beklenecek bir sektör değildir. Velilerin paraları iade edilmelidir” açıklamasında bulundu.

'HİZMET AYIPLI HALE GELDİ' 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13. maddesinde ayıplı hizmetin tanımlandığını belirten Aydın Ağaoğlu, 'Yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim verilmiş olması kanun nazarında bunu ayıplı hale getrdi. Yasal açıdan tüketici konumunda bulunan veliler iade almaya hak kazandı.' ifadelerini kullandı.

“KİTAP KONUSU DA DENETLENMELİ”

Bazı özel okulların MEB’in ücretsiz verdiği kitapları bir kenara bırakıp binlerce liraya varan kitap alma zorunluluğu getirdiğini de sözlerine ekleyen Ağoğlu, “Burada da bir denetleme gereği vardır. 4-5 bin TL’ye varan kitap paraları velilerin belini bükmektedir. Pandemide özel okulların kaybı olmadı ama çok sayıda veli işini kaybetti ve maddi açıdan kayba uğradı” diyerek sözlerini noktaladı.

AVUKAT SÖBE: HUKUKEN EMSAL DEĞİL

Avukat Cenk Söbe konu hakkında sozu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Bu konu çok tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Söbe, “Yüz yüze eğitim verilen okullar eğitim ücretine hak kazanır ancak önceden aldığı bir takım masrafları (servis,yemek,etkinlik masrafları vs) iade etmesi gerekir. Neticede böyle bir hizmet vermedi. Ancak Tüketici Hakem Heyeti'nin bu kararı tek başına emsal teşkil etmez.

Karar kesin değildir ve bu karar itiraz üzerine Tüketici Mahkemesi'ne gidecektir. O yüzden hukuken yerleşmiş bir emsal olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak okulun sene başında aldığı ücretin detayına bakmak gerekir. Yani içinde neler var? Salt eğitim ücreti ise mücbir sebep koşulları nedeniyle hakkaniyet oranında bir indirim uygulanması da makuldür.” açıklamasında bulundu.

ÖZEL OKULLAR NE DEMİŞTİ?

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal mart ayında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada okulların kapalı kaldığı kadar süre eğitimin uzayacağını düşündüklerini söyleyerek velilere ek bir masraf yansımayacağını belirtiyordu. Dal, eğer okulların açılması bir sonraki eğitim sezonuna sarkarsa o zaman okul işletmeleri ile veliler arasında sıkıntıların doğabileceğini belirtmişti.