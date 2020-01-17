Pegasus’tan Sabiha Gökçen açıklaması: 2020 hedeflerini etkilemez

Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvurularını bu aşamada uygun olarak değerlendirmediğini duyurdu.

Pegasus dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada, bu gelişme nedeniyle, daha önce açıklamış olduğu 2020 finansal ve operasyonel beklentilerinde ise bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Pegasus bu yıl 210 ile 250 milyon euro arasında net kâr, %32-32.5 FAVÖK marjı öngörüsünde bulunmuştu.-

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer için izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterilmişti.

THY, Sabiha Gökçen’den iç hat uçuşlarını geçen günlerde çekmiş, dış hat uçuşlarını ise Anadolujet’e devretmişti.

Böylece THY’nin pek çok uçuşu İstanbul Havalimanı’na geçmiş oldu.

Ek sefer izninin verilmemesiyle de vatandaşların İstanbul Havalimanı’na yönelmesi bekleniyor.

Pegasus hisseleri açıklamanın yapılmasının ardından dün günü yüzde 7 seviyesinde kayıpla tamamlamıştı. (REUTERS-sozcu.com.tr)