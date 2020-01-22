Rekabet Kurumu’ndan bankalara ziyaret

Bankacılık sektöründe geniş kapsamlı bir ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu (RK), geçen hafta Cuma günü birçok özel ve yabancı bankanın yanı sıra kamu bankalarına da giderek bilgisayarları ve yapılan işlemleri incelemeye başladı.

Reuters’a bilgi veren üç bankacı süreci doğruladı. Rekabet Kurumu da Reuters’ın sorusu üzerine yapılan incelemeyi bir “ön araştırma” olarak tanımladı ve araştırmanın kapsamı hakkında bilgi vermedi.

Rekabet Kurumu Reuters’a yaptığı açıklamada, “Tüm sektörlerle ilgili bu tür ön araştırmalar yapılmakta. Bankalar ile ilgili de bir ön araştırma söz konusu. Bu süreç sonuçlanmadan şu aşamada bir açıklama yapmamız söz konusu değil” dedi.

Reuters’a bilgi veren bankacılar Cuma günü başlayan sürecin halen devam ettiğini belirttiler.

NTV’de Cuma günü yayımlanan bir haberde Rekabet Kurumu’nun 20’den fazla banka için ön araştırma başlattığı belirtilmişti.

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‘BANKALARIN REKABETİ İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILACAK’

Haberde ayrıca, “Ön araştırma kapsamında rekabet uzmanları bankalarda inceleme yürütüyor. Ön araştırmanın kapsamında bankaların mevduat, kredi, döviz, tahvil, bono, hisse senedi ve aracılık hizmetleri yer alıyor. Bankaların bu faaliyetler sırasında birlikte hareket ederek rekabet yasasını ihlal edip etmediklerine bakılacak” ifadesi yer aldı.

Bankacılar ise RK’nın tam olarak neyi araştırdığını anlamadıklarına dikkat çektiler.

Reuters’a bilgi veren bir bankacı, RK yetkililerinin İstanbul’da banka genel müdürlüklerine Cuma günü öğleden sonra geç saatlerde gittiklerini ve benzer saatlerde bankaların binalarına giriş yaptıklarını belirtti.

Bazı RK yetkilileri işlem yapılan masalara oturarak bilgisayarları inceledi ve zaman zaman daha fazla bilgi de istedi.

‘BİLGİLER ELLERİNDE VAR’

Bir başka bankacı ise RK’nın sektörde zaman zaman benzer araştırmalar yapan BDDK ile birlikte hareket etmediğine ve araştırılan bilgilerin bir çoğunun zaten otoritelerin elinde mevcut olduğuna dikkat çekti.

Konunu hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen bir bankacı, “Cuma günü başlayan araştırma bizim için de sürpriz oldu. Araştırılan konular bankaların her türlü işlemi… Ancak bu detayları zaten diğer otoriteler zaten görebiliyorlar. Bu nedenle tam olarak ne aradıklarını bilmediğimiz için konu soru işareti oluşturuyor” dedi.

Bankacılar araştırmalarda özel/kamu/yabancı banka ayrımı da yapılmadığını “tüm sektöre” yönelik bir süreç olarak gördüklerini söylediler.

Hükümet TL’nin değerinin %30 civarında eridiği Ağustos 2018’den bu yana finansal piyasalarda art arda bir çok yeni kural ve düzenleme getirdi.

Döviz işlemlerinde teslimatın ötelenmesi ve zorunlu karşılıklarla kredilerin artırılması gibi bazı düzenlemelerin de yer aldığı bu değişiklikler genel olarak para birimine istikrar kazandırmak ve ekonomiyi daralmadan toparlamaya taşımaya destek için atıldı.

2013 YILINDA 1.1 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ

RK 2013 yılında 12 bankaya faiz oranlarını birlikte belirlediklerine yönelik soruşturma kapsamında toplam 1.1 milyar TL ceza vermişti. 2017’de de kurumsal kredilerle ilgili bir soruşturma yürütülmüştü.

Üst düzey bir başka bankacı ise araştırmanın rutin olduğunu söyledi. Benzer şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ilgili süreci “ben de sektörden duydum” derken endişe edecek bir şey olmadığını belirtti. (REUTERS)