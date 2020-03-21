Salgını testle kontrol maliyeti 350 milyon

Sağlık ekonomisine ilişkin çalışmaları ile bilinen MEF Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, corona virüs salgını nedeniyle arz talep yavaşlamasının ve belirsizliklerin önümüzdeki aylarda dünyayı ekonomik durgunluğa iteceğini söyledi.

Salgına karşı Avustralya'nın 660 milyon dolar, ABD'nin 8.3 milyar dolar, Almanya'nın da 1.12 milyar dolar gibi bütçeler ayırdığını anlatan Başer, “Bu tip salgınlarda aşı masrafından çok, salgını kontrol altına alma maliyeti yüksek oluyor. Bizim de oransal olarak baktığımızda 300-350 milyon dolar gibi bir miktarı ayırmamız halinde, ülkeye getirisi çok daha fazla olabilir. Hali hazırda kısıtlı bütçemizin, böyle bir salgını karşılaması çok zor. Biz salgından önce zaten OECD içinde en düşük kişi başı sağlık harcaması yapan ülkeydik. Sağlık Bakanlığı'na destek bir bütçeye ihtiyacı olacağını düşünüyorum” dedi.

SARS’TAN DAHA TEHLİKELİ

ABD Merkez Bankası'nın faiz müdahalesinin başarılı olmadığına dikkat çeken Başer, “Çünkü SARS zamanına göre, şu anda faizler çok daha düşük. Zaten düşük olan faizi daha da düşürmek, para politikasının göreceli etkinliğini azalttı. Kısacası koronavirüs etkisini, SARS'tan çok daha fazla göreceğiz” dedi.