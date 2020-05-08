Salgının etkisiyle lüks konutlar ucuzluyor

Bloomberg'de yer alan habere göre, lüks konuta olan talep, dünyanın birçok popüler şehrinde gerileme gösterdi. Bunun sonucunda evler, 2020'nin ilk çeyreğinde, geçen yılki aynı döneme göre ucuzladı.

Birçok ekonomik gelişmede olduğu gibi bunda da corona virüsü salgınının etkisi büyük. Dünyanın en önemli küresel emlak danışmanlık şirketlerinden Knight Frank LLP'nin hazırladığı rapora göre, lüks konut fiyatlarındaki düşüş New York'ta (ABD) yüzde 3.2, St.Petersburg'da (Rusya) yüzde 3, Dublin'de (İrlanda) yüzde 2.5, Pekin'de (Çin) yüzde 1.7 ve Londra'da (İnglitere) yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.

En fazla değer kaybı yaşanan şehir ise yüzde 4.5 ile Kenya'nın başkenti Nairobi oldu.

‘ASIL ETKİSİNİ HENÜZ GÖRMEDİK’



Salgın sürecinde Manila'daki (Filipinler) lüks evlerin fiyatları yüzde 15.3 ile en fazla artış göstererek bu alanda zirvede yer aldı. Avrupa'da salgından en çok etkilenen şehirlerden biri olan İspanya'nın başkeni Madrid'de de sürpriz bir şekilde üst seviye konutlar yüzde 4.6 pahalılaştı.

Knight Frank'ten yapılan açıklamada, “Salgının yarattığı krizin emlak sektöründeki etkileri henüz başlangıç aşamasında. ABD, İngiltere gibi ülkelerde asıl düşüş ikinci çeyrekte yaşanacak. Özellikle seyahat kısıtlamaları nedeniyle nisan, mayıs, haziran döneminde satışlar ve buna bağlı olarak fiyatlar daha fazla gerileyecek” ifadeleri kullanıldı.