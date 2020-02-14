Sanal banka kurup dolandırmışlar

Akben, bu tür İnternet sitelerini anında kapatacaklarını söyledi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bankacılık kanun teklifine, İstanbul Eurobank sahtekarlığı dikkate alınarak yeni bir önlem mekanizması da konuldu. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'daki görüşmeleri sırasında bilgi veren Akben, internet üzerinden izinsiz tahsilatlar yapılan ya da banka ismi kullanılan durumlar olduğunu belirterek, İstanbul Eurobank adıyla kurulan sahte bankaya dikkat çekti. Aslında olmayan bu bankanın ihalelere girecek şirketlere düşük komisyonlu sahte teminat mektubu dağıttığını belirten Akben, “Böyle bir banka gerçekte yok. Ancak bu tür hadiselerle de karşılaştık, maalesef bunu yapanlar var” ifadelerini kullandı.

BTK DEVREYE GİRECEK

Mevcut yasal yetkilere göre bu tür olaylarla karşılaşıldığında savcılığa başvurulduğunu, ancak savcılık tedbir alana kadar suçun devam etiğini belirten Akben, yeni düzenlemeyle sürecin hızlanacağını söyledi. Akben, “Biz tespiti yapar yapmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirip bu internet sitelerine erişimin engellenmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.