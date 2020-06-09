Sendikalardan olası kıdem tazminatı düzenlemesine büyük tepki

Uğur ENÇ Halil ATAŞ

Eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu döneminde rafa kaldırılan bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı fonu konusu yeniden konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan dar kapsamlı bir toplantıda, kıdem tazminatı tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilişkilendirilerek değerlendirildi. İddialar Ankara'da ve sendika kulislerinde şok etkisi yarattı. Kıdem tazminatı değişikliğinin yeniden konuşulur olması sonrasında emek cephesinden ve sendikalardan tepki geldi. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli'de görev yapan sendikacılar Türk-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ve Hak-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi İdris Ersoy yapılmak istenen değişiklikle ilgili görüşlerini Sözcü'ye anlattı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ kıdem tazminatı noktasında resmi bir temas olmadığını ifade ederek

Bugün gündeme geldiği söylenen kıdem tazminatından prim kesintisinin içeriğini bilmiyorum. Nasıl bir kesinti düşünüyorlar, prim kesintisinin oranı nedir, bu bize nasıl yansıyacak, lehte midir, aleyhte midir…”

GENEL GREV KARARI

Türk-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız kıdem tazminatıyla ilgili genel kurul kararı aldıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bizim kırmızı çizgimiz. Bununla ilgili Türk İş 23. Olağan Genel Kurulu'nda da dokunulması ya da yapısının değiştirilmesine yönelik her türlü girişimi genel grev sebebi sayacağını genel kurul kayıtlarına geçirdi. Böylesine hassas ve çalışan açısından önemli bir varlığın yapısının değiştirilmesi, fona devredilmesi durumunu kabul etmemiz asla mümkün de değil. Onların sahip çıkması ile birlikte bu değişikliğin olmasını dün olduğu gibi bugün de gelecekte de engelleyeceğiz.”

İŞÇİNİN SON KALESİ

DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük kıdem tazminatının işçinin son kalesi olduğunu belirterek 2005-2006 yıllarında da mevcut düzenlemenin gündem geldiğini anımsattı. Küçük, “Türkiye genelinde sokaklarda kıdem tazminatı değişikliğine karşı mücadelesini verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Kıdem tazminatı işçinin son kalesi” diyor. Küçük, corona salgının ardından çalışma yaşamının alt üst olduğunu belirtirken, “Biz sonuna kadar emeği ile geçinen her işçi arkadaşımızla birlikte, örgütlü olsun ya da olmasın bu değişikliğe karşı mücadele edeceğiz.” ifadelerin kullandı.

KAZANILMIŞ HAKLAR BAKİ KALMAK ŞARTIYLA

Hak-İş Kocaeli Bölge Temsilcisi İdris Ersoy ise değişiklik yapılmasına karşı olmadıklarını ancak kazanılmış haklardan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ersoy sendika olarak kazanılmış haklardan taviz vermeyeceklerini ifade ederken hükümetin düzenleme talebine de açık olduklarını ifade etti. Türkiye’deki mevcut yasal mevzuattan dolayı 12 milyon çalışanın kıdem tazminatı alamadığını anlatan Ersoy, “12 milyon çalışan işveren oyunları ile kıdem tazminatı alamıyor. İşlere girdi çıktı yapılıyor. Şirketler değişiyor. Eğer bunlar değişecekse, çözüm olacaksa bu konuda Hak-İş olarak bizim çalışmalarımız ortada. Geçmişte yaptığımız çalışmalar biliniyor. Bütün işçi arkadaşlarımızın kıdem tazminatına erişebileceği, hak kaybı yaşanmayacak konularda her zaman konuşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.