Sıfır konut satışı düştü, ikinci el arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı.
Toplam konut satışlarının yüzde 17'sinin gerçekleştiği İstanbul'da ağustos sonu itibarıyla gerçekleşen ortalama konut satışları bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176 bin konut satıldı.
Konut satışlarının yüzde 71'i ikinci el konutta gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı. Ağustos ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde 83 arttı.
2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut satışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos'ta yüzde 123 artarak 10 bin 362'ye yükseldi. İpotekli konutların satışlar içindeki payı, yüzde 47'e yükseldi.
2020 Temmuz'da, konut fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda yüzde 25 artış gerçekleşti. Konut Piyasası Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.