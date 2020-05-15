Son dakika… Benzin ve motorinde zam beklentisi

Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hemen hemen her gün değişiklik olmaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş, benzine 9 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.

15 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul’da 5,46, Ankara’da 5,55 TL, İzmir’de 5,58 TL’den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul’da 5,25 TL, Ankara’da 5,29 TL, İzmir’de 5,33 TL’den satılıyor.

Rafineriye uzaklığına ve satış yapılan bayiye göre fiyatlar değişebiliyor.