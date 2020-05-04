Son dakika… Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7

Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) May 4, 2020

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,27 liraya, Ankara’da 5,60 liraya, İzmir’de 5,42 liraya yükselecek.

Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 4,96 liraya, Ankara’da 6,04 liraya, İzmir’de 5,06 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.