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Son dakika… Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Sozcu.com.tr
16:55 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından akaryakıtta fiyat artışını duyurdu. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,27 liraya, Ankara’da 5,60 liraya, İzmir’de 5,42 liraya yükselecek.

Motorinin litresi ise İstanbul’da ortalama 4,96 liraya, Ankara’da 6,04 liraya, İzmir’de 5,06 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

benzin son dakika zam
Son güncelleme: 17:07 04.05.2020
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