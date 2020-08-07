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Son dakika… BIST’ten önemli ‘Endeks Bazlı Devre Kesici’ kararı

BIST'in ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı

19:26 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… BIST’ten önemli ‘Endeks Bazlı Devre Kesici’ kararı

Borsa İstanbul, Pay Piyasası’nda halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) oluşturulmasına karar verildiğini açıkladı.

Uygulamada ilk eşik olarak yüzde 5, ikinci eşik olarak yüzde 7 düşüş olduğunda endeks bazında devre kesici uygulaması devreye girecek. Önceki günkü kapanışın bu oranda altına gelindiğinde 20 dakika süreyle pay piyasası ve VİOP'ta işlemler durdurulacak.

Uygulamanın devreye girmesiyle Pay Piyasasında 20 dakikalık durdurmanın ardından; sürekli işlem yöntemiyle işlem gören sıralarından 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak ve sonraki 5 dakika içinde eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak.

Tek fiyat işlem yöntemiyle işlem gören paylar tek fiyat emir toplama ile açılacak asgari 10 dakika sürecek emir toplama seansı sonrasında seans akışı kaldığı yerden devam edecek. EBDKS devreye girdiği anda Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’ndaki işlemler de otomatik olarak durdurulacak. Pay Piyasasının açılması ile birlikte yeniden başlatılacak.

Uygulama, 10 Ağustos’tan itibaren devreye alınacak. İHA

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Ekonomi istanbul son dakika
Son güncelleme: 19:45 07.08.2020
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