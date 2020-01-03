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Son dakika… İSPARK zamlı tarifeye geçti

İSPARK ücretlerine yüzde 12-18 aralığında zam yapıldı. Zam 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girdi.

Sozcu.com.tr
14:02 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… İSPARK zamlı tarifeye geçti

İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Geçen aralık ayında İSPARK hizmetlerine 15 zam yapılacağı duyurulmuştu.

1. Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya,

2. Bölge’de 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.

Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.

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İSPARK son dakika zam
Son güncelleme: 14:27 03.01.2020
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