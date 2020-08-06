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Son dakika… Merkez Bankası ve BDDK, bankalarla toplandı

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar, piyasada yaşanan olağanüstü dalgalanmaları görüşmek amacıyla bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
19:32 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez Bankası ve BDDK, bankalarla toplandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben bugün bankacılar ile bir araya geldi. Görüşme saat 19:00'da başladı.

Sozcu.com.tr'nin kaynaklardan aldığı bilgilere göre taraflar corona virüsü sürecinde normalleşme adımı kapsamında bankalar ile piyasadan çekilecek likidite üzerine konuşacak.

Bugün tarafların resmi gündemlerinde planlanan bir görüşme bulunmazken piyasada yaşanan olağanüstü dalgalanmalar görüşmenin planlanan tarihten önce yapılmasına neden oldu.

‘PARA KISITLANACAK’ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Öte yandan Merkez Bankası akşam saatlerinde yaptığı duyuruda piyasaya pandeminin ilk döneminde olduğu kadar bol para verilmeyeceğinin sinyallerini vermişti.

Kredi musluklarının açılması enflasyonla mücadele konusunda bankanın elini zorlaştırırken Merkez son üç toplantıdır faiz indirmiyor. Goldman Sachs yıl sonuna kadar Türkiye’de politika faizinin yüzde 10 olmasını bekliyor.

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Son güncelleme: 19:47 06.08.2020
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