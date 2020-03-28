Tarım Kredi’den çiftçinin kredilerine iki ay faizsiz erteleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında tarımsal üretimin kesintiye uğramaması amacıyla, çiftçilerin vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarlarının 2 ay süreyle faizsiz olarak erteleneceğini açıkladı.

30 Nisan tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulduğunu, bu çerçevede yeni takip işlemlerinin yapılmayacağını, ihtiyati haciz kararlarının icra edilmeyeceğini belirten Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, şu bilgileri paylaştı:

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SİCİLE ‘MÜCBİR SEBEP’ NOTU

“Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak.”

“Kredi faaliyetleri çerçevesinde ortaklarımıza tarımsal girdi ihtiyaçları için ayni kredi, nakdi kredi ve yatırım kredisi veriyor; uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimler de yakından takip ediyoruz” diyen Poyraz, “Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli. Bu zor dönemi üreterek, birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)