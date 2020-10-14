Tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 18.48 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Eylül ayı Tarım-ÜFE verisini yayımladı. Buna göre Tarım-ÜFE’ de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gerçekleşti.

Eylül’de, endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalırken 8 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 39 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0.24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.69 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.02 artış gerçekleşti.

YILLIK EN AZ ARTIŞ HANGİ ÜRÜNDE?

Yıllık en az artış yüzde 8.01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 10.01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11.10 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30.99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24.55 ile çeltik ve yüzde 23.93 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Tarım ürünleri üretici fiyatlarında aylık en fazla azalış yüzde 2.57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2.40 ile üzüm, ve yüzde 0.58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Buna karşılık, 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 6.25 ile çeltik, yüzde 4.52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3.64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.