Tayvan’ın masaj salonları sinek avlıyor

Tayvan, corona virüsü salgınından korunmak için sınırlarını kapatan ülkelerden biri. Turizmin ekonomideki payı büyük olduğu için birçok sektör bundan etkilendi. Bunların başında ise Tayvan'ın dünyaca ünlü masaj salonları geliyor.

GÜNDE TEK MÜŞTERİ GELDİĞİ OLUYOR



Reuters'ta yer alan habere göre, masaj salonu sahipleri ve çalışanlar çok zor durumda. Başkent Taipei'de 24 saat hizmet veren tek masaj salonu olan Dynasty, normalde bu zamanlar günlük 600 müşteriye hizmet veriyordu. Şu anda bu sayı zaman zaman 1 oluyor!

Dynasty çalışanı Huang Mei-hui, “Sabah salona girdiğimizde lobinin bomboş olduğunu görüyoruz. Hiç müşteri yok. Zaman geçirmek için lobide boş boş yürüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Bu durum başımı ağrıtıyor” dedi.

Huang, “Yemek yiyebilmek için müşteri gelmesin diye gizli gizli dua ettiğim günleri özledim. 64 yaşındayım ve başka bir iş bulmak için çok yaşlıyım” yorumunu yaptı.

‘İŞİMİZ SIFIRI GÖRDÜ'



Genel müdür yardımcısı Wang Zhe-qian, normal dönemlerde Japon ve Güney Koreli turistlerin akınına uğradıklarını söyleyerek, “Bu olay başladıktan sonra günlük 600 müşteriden maksimum 2 müşteriye düştük. İşimiz resmen sıfırı gördü. Birçok çalışanımız para kazanmak için farklı işlere yöneldi. Çünkü şu anda bizim sektörümüzden gelir elde etmek imkansız” dedi.

Tayvan, erken alınan önlemler ve birinci sınıf sağlık sistemi sayesinde corona virüsü salgınından fazla etkilenmedi. Ülke çapında sadece 443 vaka görünürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.