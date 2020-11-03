TCDD’den son 5 yılda toplam 11,7 milyar TL zarar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün (TCDD) 2019’da dönem zararı 2 milyar 547 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı kamu işletmeleri raporları verilerine göre, TCDD’nin toplam zararı son 5 yılda 11,7 milyar TL’ye, son 10 yılda 17,3 milyar TL’ye ulaştı.

BORÇ 7,3 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

TCDD’nin gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 34,4 artışla 1 milyar 183 milyon TL’ye yükselirken, satışların maliyeti yüzde 21,1 artışla 2 milyar 831 milyon TL oldu. 853 milyon TL’lik de faaliyet gideri eklendiğinde, TCDD’nin 2019 yılı faaliyet zararı 2 milyar 503 milyon TL’ye ulaştı.

Kurumun 2019 yılı finansman gideri ise 341 milyon TL olarak açıklandı.

TCDD’nin toplam borcu da 6,5 milyar TL’den 7,3 milyar TL’ye yükseldi.

Kuruluşun personeli sayısı 2019’da bir önceki yıla göre 240 düşüşle 14 bin 23 oldu.

BÜTÇEDEN 2019’DA 10,6 MİLYAR TL TRANSFER

TCDD’nin yatırım harcamalarını ve zararlarını karşılamak üzere merkezi yönetim bütçesinden 2019’da aktarılan para 10,6 milyar TL’ye ulaştı.

Bu kapsamda TCDD’ye bütçeden aktarılan kaynak son 5 yılda 39,7 milyar TL’ye, son 10 yılda 60,7 milyar TL oldu.

2019’DA 6,4 MİLYAR TL YATIRIM

Kuruluşun 2019’da yatırım harcamaları 6,4 milyar TL oldu. Yatırım harcamalarının toplamı son 5 yılda 27,8 milyar TL’ye, son 10 yılda 42,6 milyar TL’ye ulaştı.

6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkında Kanunun 5. maddesi kapsamındaki yatırımların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca finanse edilmesi hükmü, 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 62’nci maddesiyle değiştirilerek, bu madde kapsamındaki yatırımların finansmanı Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilmişti.

Böylelikle kuruluşun yatırımlarının ve yatırım harici finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Kuruluşa kaynak transferi yapılıyor.

Bu anlamda TCDD, toplam KİT sistemi içerisinde 2019 yılında da en çok transfer yapılan kuruluş olma özelliğini sürdürdü.

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TOPLAM HAT UZUNLUĞU 12 BİN 803 KM

TCDD'nin, 2019 yılı sonu itibarıyla, 9.194 km konvansiyonel ana hat ve 2.396 km tali hat olmak üzere toplam 11.590 km konvansiyonel hat, 1.213 km Yüksek Hızlı Tren hattı ile toplam 12.803 km'lik demiryolu hattı bulunuyor.

Söz konusu ana hatların 5.753 km'si elektrikli, 6.382 km'si sinyalli. Toplam yol uzunluğu içerisindeki elektrikli ve sinyalli hat oranları sırasıyla %45 ve %50.

SERBESTLEŞTİRME ADI ALTINDA ÖZELLEŞTİRİLİYOR

24/04/2013 tarih ve 6461 sayılı “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile TCDD, “demiryolu altyapı işletmecisi” olarak yeniden yapılandırıldı.

TCDD, bu yıl başında yaptığı açıklamada “TCDD Taşımacılık AŞ'nin bu yıl sonunda kamu hizmeti yükümlülüğü sona erecek, söz konusu hizmet 2021 yılı itibarıyla açık ihale usulüyle ihale edilerek ihaleyi kazanan demiryolu tren işletmecisi tarafından yerine getirilecektir” denmişti.