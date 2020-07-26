Tekstilin merkezi devren kiralık

Osmanbey, pandemi nedeniyle çok zor günler yaşıyor. Türkiye'nin tekstil ve hazırgiyim ürünlerini 146 ülkeye gönderen bir ihracat merkezi olan bölgede sokaklar ıssız, pek çok dükkan kepenklerini indirmiş durumda. İki ila üç mağazadan birinde ‘devren kiralık' ilanları asılı. Bölgedeki esnaf dertli, son alım heyetinin 3 ay önce geldiğini belirten Osmanbeyli tekstilciler, telefon ve internet ile satış yapmak için çabaladıklarını anlattı.

İHRACAT YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Bölgede sıkıntılı bir dönem yaşandığını Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ da doğruluyor. Bir zamanlar global hazır giyim fuarlarının katılımcılarının yaklaşık yüzde 20'sini Osmanbey esnafı oluştururken, bugün tekstilciler ellerinde telefon eski müşterileri ile ilişkilerini koparmamaya çalışıyor. Kandağ, “Geçen yıl Osmanbey bölgesinden 1.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 7 ayında ise geçen yıla göre ihracatımız yüzde 40 azaldı. Yılı yüzde 30 düşüşle tamamlarız” dedi. Kandağ, bölgedeki hazır giyimcilerin yüzde 70'inin kısa çalışma desteğinden yararlandığını ekledi. Hazır giyimciler finansman desteklerinden de yararlanmış ancak süreç çok belirsiz. Kandağ, tüm bölgenin endişesini şu sözlerle özetledi: “Pandemi uzadıkça derman azalabilir.”

Yazlıklar gün yüzü görmedi

Osmanbey'deki hazır giyimciler dertli. Kimi, “Hükümet artık tekstili ‘çaput' olarak görüyor, sektöre arkasını döndü” derken, kimi yaz koleksiyonlarının gün yüzü göremeden stok haline gelmesinden dert yanıyor. Pandemide ikinci dalga yasaklar da ihracatçıyı zorluyor. Örneğin, son olarak Sırbistan'dan alım heyetleri bölgeye gelme hazırlığı yaparken ülkede yeniden karantina önlemleri alınması üzücü olmuş.