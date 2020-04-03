Ticaret Bakanlığı’ndan şirketlere ‘kârları sınırlayın’ talebi

Ticaret Bakanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderdiği yazıda corona virüsü salgını döneminde şirketlerin kasasında para kalması adına bazı adımlar attı.

Ticaret Bakanlığı geçmiş yıl kârlarının dağıtılmaması, 2019 yılı net dönem kârının en fazla yüzde 25'inin dağıtılması ve 2020 yılında yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesini talep ediyor.

KAMU İŞTİRAKLERİ KAPSAMA GİRMİYOR

Ticaret Bakanlığı, TOBB'a ilettiği yazıda salgın nedeniyle özkaynakların korunmasının önemine işaret etti. Duyuruda, “Sermaye şirketlerinin nakit kâr payı dağıtımı kararlarında geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 net dönem kârının yüzde 25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı verilmemesi” ifadeleri yer aldı. Kamunun iştiraki olan şirketler bu tavsiyenin kapsamına girmiyor.

Söz konusu karar talep niteliği taşısa da hukuki olarak şirketler bakanlığın isteklerini genel kurulda konuşmak zorunda. Ancak bu kâr dağıtımına uyulup uyulmaması tamamen şirketlere kalmış bir durum.