TikTok’ta işler yine karıştı: Microsoft yarış dışı, Oracle ortak olacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yerli bir şirkete satışı beklenen TikTok’un Microsoft’un teklifini redettiği Oracle ile ortaklık yaparak ABD’de yasaklanmasının önüne geçmek istediği belirtildi.

Konu hakkında Retuers’a bilgi veren kaynaklar Oracle’ın TikTok’un yeni teknoloji partneri olacağı aynı zamanda kişisel verilerin kontrolünün de ABD’li bir firma olan Oracle’da kalacağını söyledi. Bu haberden kısa bir süre sonra Çin devlet televizyonu CGTN tarafından servis edilen haberde uygulamanın Oracle’a satılmayacağı bildirildi.

SON SÖZ TRUMP’TA

Söz konusu teklifin ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Trump TikTok’un kontrolünün tamamen ABD’li bir şirkette olmasını istiyordu. Trump uygulamanın yerli bir firmaya satışı için ByteDance’e 15 Ağustos tarihinde 90 günlük süre vermişti. Söz konusu sürenin dolmasına iki ay kaldı.

TikTok’un satış, devir veya ortaklık görüşmelerini inceleyen Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) Oracle ile ByteDance arasındaki görüşmeleri de yakından takip ediyor. Konu hakkında görüş alınmak istenen Oracle, ByteDance ve Beyaz Saray bir açıklama yapmadı.

Oracle’ın başında Trump’a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi iş insanı Larry Ellison bulunuyor. Veri güvenliği konusunda güçlü bir deneyimi olan Oracle daha önce herhangi bir sosyal medya işi yapmadı. TikTok’un kişisel verileri hali hazırda Google’ın sahibi Alphabet’in bulutunda saklanıyor.

MICROSOFT: BİZ ALMIYORUZ

Dün TikTok’u satın alması beklenen Microsoft yaptığı açıklamada anlaşma görüşmelerinin sonlandığını bildirdi. Microsoft ile TikTok’un potansiyel alıcılarından olan Walmart bu anlaşmanın en büyük kaybedenleri arasında gösteriliyor. Amazon’a rakip bir e-ticaret platformu yaratmak isteyen şirket TikTok’taki kullanıcı verileri ile kişiselleştirilmiş bir e-ticaret deneyimi sunmak istiyordu.

NE OLMUŞTU? Dünyada 2 milyar kez indirilen Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan TikTok çok sayıda soruşturmanın muhatabı olmuştu. Son aylarda ters mühendislik yapılarak ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcıların tüm kişisel verilerini çaldığı iddia edilen uygulama, farklı ülkelerde farklı gerekçelerle soruşturuluyor. Cep telefonlarına gelen SMS'ler ile TikTok'ta içerik silinip yüklenebildiği ortaya çıkarken firma kişisel verilere saygılı olduğunu ve gerekli çalışmaları yaptığını anlatıyor. İngiltere ve Hollanda çocukları korumak için TikTok üzerine soruşturma açarken Avrupa Birliği uygulama üzerinde sert yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Türkiye de temmuz ayı başında kişisel verilerin ihlali gerekçesi ile TikTok hakkında inceleme başlattı.

Ipsos/Retuers anketine göre ABD’lilerin yüzde 40’ı TikTok’un millileştirme projesine destek veriyor.

JAPONYA’DA DEVRİ TARTIŞIYOR

Öte yandan TikTok’un sahipliğini değiştirmeyi düşünen tek ülke ABD değil. Japonya da benzer bir yol izlemek üzere. Başbakan Shinzo Abe’nin de üyesi olduğu Liberal Demokrat Parti adına açıklamalarda bulunan parlamentonun deneyimli üyesi Norihiro Nakayama TikTok’u yasaklamayı düşünmediklerini fakat sahipliğini değiştirmenin gündemde olduğunu söyledi.

‘GÜVENLİ BİR ORTAM YARATMAK İSTİYORUZ'

Reuters’ta yer alan habere göre Nakayama, “Kullanıcıların TikTok’u güvenle kullanabileceği bir ortam yaratmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Parlamento Dışişleri Başkan Yardımcısı olan Norihiro TikTok’a yerli bir sahip bulmanın sorunları çözebileceğini belirtti.

Norhiro görüşünün kişisel olduğunu partisini bağlamadığını söylerken parti içinde etkin bir ismin böyle bir kanaat ortaya koyması dikkat çekti.

TikTok’un Japonya ofisi konu hakkında açıklamada bulunmadı. Japonya parlamentosunda yürütülen soruşturma kapsamında 10 Eylül tarihinde TikTok ve Çin menşeli başka uygulamalar hakkında da detaylı bir rapor sunulacak.