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TOKİ Kırıkkale, Aksaray ve Bursa sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Her gün farklı bir il için gerçekleştirilen TOKİ 100 bin konut kurası Kırıkkale, Aksaray ve Bursa ile devam ediyor. Bugün Kırıkkale'de 220 konut, Aksaray'da 292 konut, Bursa'da ise 694 konutun hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belli olacak. TOKİ çekiliş sonuçları açıklandığı andan itibaren resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. İşte TOKİ kura çekilişi ve sonuçları...

10:33 -
Haberler Ekonomi
TOKİ Kırıkkale, Aksaray ve Bursa sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Kırıkkale Bahşılı konutları için kura saat 10:00'da

Aksaray ili Eskil konutları kurası saat 12:00’de

Aksaray Sultanhanı ilçesi konutları kurası 13:00’de

Bursa MustafaKemalpaşa ilçesi konuları kurası 14:00’de gerçekleştirilecek.

Kuralar Facebook sayfasında canlı yayınlanacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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