Torba yasadan sosyal medyaya sansür çıktı

“Uygunsuz içeriklerle ilgili” diyalog kurulması için Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına girişler sınırlandırılırken, internet siteleri kullanıcılarının ihlallerini raporlayarak yetkili makamlara bildirebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi ve Avrupa Konseyi Türkiye Temsilcisi Dr. Taylan Yıldız, torba yasa teklifindeki sosyal medya düzenlemelerinin demokrasimize büyük darbe indireceğini söyledi.

Yıldız, “Böyle bir zamanda, habersizce, tartışılmadan hazırlanan tasarıyı daha demokratik ve daha özgür bir Türkiye yerine ülkenin otokratikleşmesine olanak taşıyabilecek düzenleme olarak görüyorum” dedi.

BU ACELE NİYE?

Yıldız, demokratik her ülkede tüm siyasi partilerin, uzmanların, akademisyenlerin üzerinde tartıştığı, mutabakat aradığı, fikir ve ifade özgürlüğü açısından koruyucu maddelerin barındırılmasına özen gösterdiği sosyal medyayla ilgili çok kritik düzenlemelerin yer aldığı taslakla ilgili endişelerini şöyle anlattı:

*Ama ülkemizdeki sosyal medya düzenlenmesi, Covid-19 salgını gibi tüm insanlığın ortak sorunu olan bir problemle ilişkilendiriliyor ve tartışma zemini hazırlanmadan bir an önce Meclis'ten geçirilmek isteniyor.

*21. yüzyılda toplumları ilgilendiren ana meselelerden biri olan sosyal medya kullanımı ile ilgili konuların yasalaşmasının ortalama 2-3 yıl sürdüğünü biliyoruz.

*Demokratik ülkelerde, bu tip kanunlar hazırlanırken kişilerin internet üzerindeki hak ve özgürlüklerine, siyasal söylemlerin ve paylaşımların korunmasına büyük önem veriliyor.”