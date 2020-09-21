TÜİK ‘işsiz sayısı beklentisi’ endeksini hesaplamadan çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “tüketici güven endeksi” hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu endeksin dört alt endeksi arasında yer alan, gelecek 12 aylık döneme ilişkin “işsiz sayısı beklentisi” ve “tasarruf etme ihtimali” endeksleri hesaplamadan çıkarıldı.

Bu endeksler yerine “geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu” ve “gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” endeksleri hesaplamaya dahil edildi.

“AVRUPA KOMİSYONU TAVSİYE ETTİ”

Açıklamada, “Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün (DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Tüketici Güven Endeksi'nin hesaplama yöntemi güncellenmiştir” denildi.

TÜİK, tüketici değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini ölçmek üzere tüketici eğilim anketini uygulamakta, bu anket sonuçlarını kullanarak aylık olarak tüketici güven endeksini hesaplıyor.

YARIN YENİ ENDEKS AÇIKLANACAK

Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin; maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem

beklentileri ölçülüyor.

Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için dört alt endeks ve bu endekslerin aritmetik ortalaması hesaplanıp yayımlanıyor. Hesaplamada değişmeden kalan diğer iki alt endeks ise şöyle: “Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi” ve “Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi.”

Güncellenen endeks serileri 22 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00'da “Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020” haber bülteni ile yayımlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecek.