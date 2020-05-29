Turizm sezonu açılış belirsizliği Türk turizminini vurabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler, kreşler ve gündüz bakım evleri, plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri ve sürücü kurslarına kadar açılacak işletmeleri sıraladı.

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İçlerinde otellerin olmaması dikkat çekti. Türkiye'nin turizme kapılarını ne zaman açacağı belirlenmediği için Avrupalı tur operatörleri Türkiye tatillerini ülkelerinde pazarlayamıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu SÖZCÜ'ye özel açıklamalar yaptı.

DIŞ TURİZMİN BAŞLAMASI İÇİN ÜLKELER ARASI MUTABAKAT GEREKLİ

Türk turizminin bu sezonu ile ilgili olarak “Şu an ne desek boş” diyen Bülent Bülbüloğlu, “Kitle turizminin başlayabilmesi için Türkiye ile ülkeler arasında karşılıklı mutabakat gerekiyor. Bu olmadığı için de şu anda Türkiye olarak Avrupa'da hiçbir ülkede satışa sunulmadık.

Biz beklerken Yunanistan ilan etti ve Avrupa'da Yunanistan turları satılıyor. Hudut kapılarının açılış tarihi belli olduktan sonra Avrupa'daki acenteler ne kadar süre içinde Türkiye'ye tur satacak? Müşteri hazır beklemiyor ki. Ama biz turizmciler olarak yarın müşteri gelecekmiş gibi hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Eğitim programlarımız sürüyor. Tarih belirlenince ancak otelinde belli bir doluluğu tahmin eden işletmeciler otellerini açacak” dedi.

TUR OPERATÖRLERİ DE TARİH BEKLİYOR

Turizme açılma tarihinin belirlenmesinden sonra Avrupalı tur operatörleri ve otelciler için en az 15 günlük yeni bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Kapıyı açınca hemen kimse gelemez ki. Tur şirketinin amacı bir an önce uçağını uçurmak istiyor, bu nedenle de turist kabul tarihimiz kısa zamanda açıklanmalı.

Herkes para kazanmak istiyor. Temmuz mu olacak, Ağustos'ta mı açılacağız bilemediğimiz için hiçbir operatör Türkiye'yi satışa koyamıyor. Otellerin havuzlarını doldurup tesis outletlerini açabilmesi 15 günlük süreç. Tur operatörü için de minimum 15 gün gerekir. Yurt dışında bu işler 15 Temmuz'da ancak başlar” diye konuştu.

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ŞU ANDA SADECE OTEL SERTİFİKASYON PROGRAMI BELLİ

Başkan Bülbüloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Uçak, havalimanı şartları, sigorta, yasal sorumluluklar, transfer, otel koşullarının hepsinin belli olması lazım ki satış olsun. Şu anda sadece 132 maddeden oluşan otel sertifikasyon programı belli.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Geliştirme Ajansı (TGA) bunu açıkladı. Bunlar ağır maddeler değil. Zaten hijyen, su, havuz ve gıda güvenliği, lejyonerya gibi kriterleri içeren sertifikasyonun 100'e yakın maddesini uzun yıllardan bu yana yapılıyordu. Bunların üzerine pandemiyle birlikte Covid 19'dan nasıl korunuruz maddeleri eklendi.

Resepsiyondan misafiri karşılayıp, asansörden mutfağa kadar çok ağır olmayan maddeler eklendi. Her ne kadar mali külfet getirse de yapılmayacak şeyler değil. Artık bu sene mecburen bunları kabullendik. Taşın altında elimiz var ama bu süreyi kısa sürede aşmak için biraz daha fedakarlıklar dönemi.”

ZOR BİR SENE

“Her bir sektör turizmde zincirin birer halkası” olduğunu söyleyen Bülboloğlu, “Nalburundan, perdeciye, sanayiciye kadar herkes etkilendi ama çark az da olsa döndü. Ama turizm sektöründe bu tamamen durdu. Ağır bir personel yükümüz var. Çalışanlarımızın gelecekle ilgili kaygısı var. Para kazanmayı bıraktık çarklar dönsün yeter” diye konuştu.