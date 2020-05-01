Türkiye altın alımında dünyaya fark attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk 3 ayında 72.7 ton net altın alarak dünyanın en fazla altın alan merkez bankası oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre en fazla altın alan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 28 tonla Rusya, 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 6.8 tonla Hindistan, 2.8 tonla Kazakistan ve 2.2 tonla Özbekistan takip etti. Merkez bankaları yılın ilk 3 ayında toplam 145 ton net altın alımı yaptı.

YAPTIRIM KORKUSU

TCMB 2019'da dünyanın en çok altın alan merkez bankası olarak kayıtlara girmişti. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, “Türkiye, S-400 ve Halkbank davası kaynaklı ABD'nin finansal yaptırımlarından endişe etmektedir. Hesapların dondurulması riskine karşı altın tercih ediyor” dedi.