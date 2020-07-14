TÜSİAD’dan 15 Temmuz mesajı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullanan Kaslowski, “Ülkemizin 15 Temmuz günü ortak bir duruş ve inançla sahip çıktığı demokrasiyi korumak; demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunmak hepimizin asli görevidir.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi; demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişleterek önlenebilir.

TÜSİAD olarak; demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye; evrensel demokratik ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.