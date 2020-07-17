Twitter’da mağdur olan kullanıcılar tazminat alabilir mi?

15 Temmuz gecesi Twitter'da sosyal medya tarihinin gördüğü en büyük siber saldırılardan biri gerçekleştirildi. Milyonlarca takipçisi olan Barrack Obama, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West gibi isimlerin mavi tikli hesapları bir takım kişilerce ele geçirildi ve ele geçirilen hesaplar üzerinden bir takım dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldü. Çok sayıda kişi mağdur edildi.

Twitter yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu ataklar Twitter'ın teknik açıklıklarından faydalanarak gerçekleştirildi.

BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ: TAZMİNAT HAKKI DOĞAR

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter'ın kullanıcı hesaplarının güvenliğiyle ilgili taahhüt ve sorumlulukları bulunduğunu belirten Ergün, “Pek çok piyasa yönlendiricisinin ve devlet başkanının tüm dünyayı doğrudan etkileyen pek çok olayı, Twitter üzerinden verdikleri mesajlarla yönlendirdikleri düşünüldüğünde; Twitter'ın şirket olarak üstlendiği sorumluluğun ne denli ağır olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Twitter, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına kendi sisteminin güvenliğini hiçbir açığa yer vermeyecek şekilde sağlamak zorundadır.” dedi.

Saldırganlar, Twitter'ın güvenlik açıklarına ilişkin tüm dünyaya çok açık bir mesaj verdiğini belirten Ergün, “Bu saldırılarla birlikte ortaya çıkan büyük çaplı maddi zararın yanında dünya gündemine yön veren, tanınan ve güvenilen isimlerin dahi Twitter üzerinden verdikleri mesajların her türlü manipülasyona açık olduğu ortaya koyulmuştur.” açıklamasında bulundu.

Tazminat hukuku açısından; Twitter'ın güvenlik sistemine itimat ederek kullanıcı hesapları açan pek çok ünlü isme ve ele geçirilen hesaplar üzerinden atılan tweetlere inanarak yüksek miktarlarda parasını kaybeden mağdur kişilere Twitterın güvenlik yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle tazminat hakkı doğduğunu belirten Ergün, “Bu hakkın davaya dönüşmesi halinde Twitter'ın yüksek miktarlarda tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacağı aşikardır.” ifadelerini kullandı.

SÖBE: YASAL MUHATAP YOK

Avukat Cenk Söbe de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Söz konusu durumun Türkiye'de pek geçerli olmadığını söyleyen Söbe, “Çünkü Twitter'ın Türkiye'de yasal olarak muhatap alacağımız bir bürosu ve temsilciliği yok. Ancak güvenlik ve kişisel bilgileri koruma taahhüdü veren Twitter normal şartlarda hack olayının mağdurlarına karşı sorumlu tabii ki. Hackin kaynağı Türkiye ise bu kişilerin tespiti ve zararın giderilmesi için dava açılabilir ancak yurt dışı ise o ülkede yasal işleme başvurabilir. Ya da Twitter'ın bürosu olan ülkelerde dava açılabilir.” dedi.

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