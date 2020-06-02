Ünlü otelin CEO’su: Normale dönmek yıllar alacak

Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin, salgını büyük ölçüde atlattı. Ülkede hayat normale dönmeye başladı. Karantina kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, dünyanın en büyük üçüncü zincir oteller grubu olan Marriott, Çin'de kapılarını yeniden açtı

HILTON 2 HAFTA ÖNCE AÇMIŞTI

BBC’de yer alan habere göre Marriott'un en büyük rakiplerinden Hilton, iki hafta önce Çin'deki 255 otelinde müşteri ağırlamaya başlamıştı. Marriott bu konuda daha temkinli davrandı. Yapılan hazırlıkların ardından, bu gruba ait ülke genelindeki 350 otel yeniden hizmet vermeye başladı. Marriott'tan yapılan açıklamada otellerdeki doluluk oranı iki günde yüzde 40'a ulaştı.

11 EYLÜL SALDIRILARI VE 2008 KRİZİNİN TOPLAMINDAN KÖTÜ

Oteller, salgın nedeniyle ekonomik anlamda ciddi sıkıntı yaşıyordu. Altında Sheraton, Ritz-Carlton, St.Regis başta olmak üzere 30 farklı markanın hizmet verdiği Marriott, dünya çapında binlerce işçisini ekim ayına kadar ücretsiz izne çıkarmıştı. Geçen hafta yapılan açıklamada, salgının etkisinin, 11 Eylül saldırıları ve 2008 ekonomik krizinin toplamından çok daha kötü olduğu belirtilmişti.

ABD'DE DOLULUK YÜZDE 20 SEVİYESİNDE

Marriott CEO'su Arne Sorenson yaptığı açıklamada, “Sadece eğlence için değil, iş için de Çinliler yeniden uçmaya başladı. Çin'de salgının zirve yaptığı ocak ayında otellerdeki doluluk oranı yüzde 7'ye kadar düşmüştü. Şu anda sektör için toparlanma belirtileri var. Ancak salgın öncesi döneme ulaşmamız yıllar sürecek” ifadelerini kullandı. Marriott, ABD'de de ekonominin açılmasının ardından otellere taleplerin gelmeye başladığını ancak oradaki doluluk seviyesinin henüz yüzde 20 seviyelerinde olduğunu duyurdu.