Üretici, sigortadan zararının karşılanmasını istiyor

İYİ Partili Hasan Subaşı, Tarım Sigortası'nın (TARSİM) iklim değişikliği zararını karşılamak istemediğini belirterek, “Tarım sigortası iklim farklılığından oluşan zararları karşılamamakta ve zarar çiftçinin üzerinde kalmaktadır” diyerek Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi verdi.

Subaşı, Pakdemirli'den sigortanın teminat altına aldığı riskler kapsamına iklimsel değişikliklerin eklenmesini istedi. Mayıs ayındaki ani hava soğuması ve rüzgarların Antalya, Mersin, Adana ve Finike, Kemer gibi önemli narenciye üretim bölgelerinde büyük ölçüde erken döküm zararına neden olduğunu dile getiren Subaşı, “Pek çok çiftçimiz öngörülemeyen ve elinde olmayan iklimsel değişim nedeniyle zarara uğramıştır” dedi.