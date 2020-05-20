Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru ve başvuru sorgulama sayfası… Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları bitti mi?

Corona virüsü sonrası işlerini kaybeden ve ekonomik olarak dar boğaza düşen vatandaşlar, devlet kanalı ile yapılacak yardımlarla az da olsa rahatlamak istiyor. Daha önce kamu bankaları kanalıyla verileceği açıklanan temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları devam ediyor. 10 bin TL'ye kadar, ilk 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli şekilde verilecek olan temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları da belli olmaya başladı. İşte Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru linki ve başvuru sorgulama sayfası…

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE KİMLER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU LİNKİ



TEMEL İHTİYAÇ BAŞVURU SONUÇLARI

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

VAKIFBANK 10000 TL KREDİ SORGULAMA LİNKİ



TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.