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Vatandaşların döviz mevduatları 808 milyon dolar arttı

Haftalık banka ve para istatistiklerine göre 26 Haziran-3 Temmuz haftasında vatandaşların yabancı para mevduatları 808 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 969 milyon dolar, toplam yabancı para mevduatları ise 846 milyon dolar azaldı.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Ekonomi
Vatandaşların döviz mevduatları 808 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3 Temmuz ile biten haftada, 26 Haziran ile biten haftaya göre 969 milyon dolar azalarak, 202 milyar 213 milyon dolardan 201 milyar 244 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında artış görüldü. 3 Temmuz ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 26 Haziran ile biten haftaya göre 808 milyon dolar artarak, 121 milyar 659 milyon dolardan 122 milyar 467 milyon dolara çıktı.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

3 Temmuz ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da düşüş gösterdi. 26 Haziran ile biten haftada 230 milyar 600 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 3 Temmuz ile biten haftada, 846 milyon dolar azalarak 229 milyar 754 milyon dolara geriledi.

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