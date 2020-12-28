Venezuela’da dolar kuru iki yılda 1871 kat arttı

Ekonomik ve siyasi krizin vurduğu Venezuela'da para birimindeki aşırı değer kaybı devam ediyor. ABD Doları/Venezuela Bolivarı kuru, bu yıl 22 kat arttı.

Bloomberg verilerine göre, 27 Aralık 2019'da 45 bin 200 seviyesinde olan kur, aralıkta 1 milyonu aştı ve 18 Aralık'ta 1 milyon 53 bin 746 seviyesinde yer aldı.

28 Aralık 2018'de ise kur 563'tü. Son iki yılda kur 1871 kat arttı.

ENFLASYON YÜZDE 6500

IMF verilerine göre, Venezuela'da enflasyon yüzde 6500 seviyelerinde. Reuters’ın muhalefetin açıkladığı verilerden aktardığına göre, kasım ayında aylık tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 65,7 oldu. Ekimdeki aylık artış ise yüzde 23,8 idi. Muhalefetin açıklamasına göre, kasımdaki yıllık artış ise yüzde 4 bin 87.

Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela'da, gıda krizinin yanı sıra yakıt kıtlığı da yaşanıyor. İran, son dönemde ülkeye yakıt tankerleri gönderiyor. Bu tankerlerin bir kısmına ABD el koymuştu.

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ABD'DEN EKONOMİK VE SİYASİ ABLUKA

ABD, Venezuela'ya ağır ekonomik ve siyasi yaptırımlar uyguluyor. Ağustos 2019'da Başkan Donald Trump, Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören bir kararname imzaladı.

“Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması” başlığıyla yayımlanan kararnamede, “Venezuela'nın ABD’deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz.” ifadeleri yer almıştı.

Ocak 2019'da da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığının dondurulduğunu açıklamıştı.

İNGİLTERE ALTINLARA EL KOYDU

ABD'nin baskısıyla, Venezuela Merkez Bankası'nın İngiltere'deki 1,8 milyar doların üzerindeki değere sahip

altınlarına da el konulmuştu ancak Venezuela'nın itirazı üzerine Londra'da temyiz mahkemesi kararı bozdu. Dava süreci ticaret mahkemesinde devam ediyor.

Venezuela'nın petrol ihraç etmesini de büyük oranda engelleyen ABD, Venezuela ulusal petrol şirketi PDVSA'nın iştiraki olan ve ABD'de kurulu bulunan rafinerisi Citgo'ya da el koymuştu.

ABD, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'yu değil eski meclis başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor. ABD'nin desteğiyle son yıllarda ülkede birçok darbe girişimi oldu ancak Maduro iktidarını sürdürüyor.

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